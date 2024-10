Organisator zieht Fazit zur Blockparty in St. Wendel Zwischen Spraydose, Rap und Tanz (mit Fotos)

Vom leuchtend gelben Hintergrund grüßt eine coole Oma mit dicken goldenen Creolen und einer Baseball-Kappe auf dem grauen Haar. Das Graffito in der Mommstraße erinnert an die zweite Auflage der Blockparty in St. Wendel. Künstler wie Zoia und Iman Skyone haben mit Sprühdosen ihre Bilder auf Wände gebannt. Sie waren ein Teil des Festivals, dessen Intension es ist, die Kultur des Hip-Hops zu feiern. Dazu gehören auch Musik und Tanz.