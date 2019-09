Drei Vorträge in St. Wendel : Ein Herz für Bienen: Drei Vorträge in St. Wendel

Ein Herz für Bienen: Drei Vorträge in St. Wendel

St. Wendel Die St. Wendeler Volkshochschule lädt zur dreiteiligen Bienen-Vortragsreihe, in der Referent Karl-Heinz Kunz, Imker, Bienensachverständiger und Vorstandsmitglied des Imkervereins Oberlinxweiler, Wissenswerte über Wild- und Honigbienen erläutert.

Angefangen bei dem ersten Vortrag „Wilde Bienen – Wildbienen“ (Donnerstag, 26. September, 18 bis 20 Uhr, Dienstgebäude Schlossstraße 7, St. Wendel, Maximilian- Saal) erklärt Kunz die Bedeutung von Honig- und Wildbienen für die Umwelt. Dabei gibt er Tipps, wie wir Menschen die Insekten in Sachen Nahrung und Nistmöglichkeiten mit geringem Aufwand sinnvoll unterstützen können.

Der zweite Teil der Vortragsreihe mit dem Titel „Lebensräume für Wildbienen im Totholz und im Boden schaffen“ (Donnerstag, 24. Oktober, 18 bis 20 Uhr, Schlossstraße 7, St. Wendel, Maximilian- Saal) umfasst die Problematik, dass der Großteil der Wildbienen nicht in den für sie eigens konstruierten „Wildbienenhotels“ nistet.

„Die Vortragstrilogie richtet sich an alle Interessierten, denen der Schutz unserer Insekten am Herzen liegt“, so Karl-Heinz Kunz.