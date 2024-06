Nicht für jeden geeignet Vier-Tage-Woche kommt nicht für alle in Frage

Doch die Sache hat einen Haken: Flibco.com ist ein digitales Unternehmen, das mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz viele Prozesse beschleunigen und so Zeit gewinnen kann. Das geht in anderen Branchen nicht so ohne Weiteres. Im Hotel braucht es immer noch jemanden, der die Betten macht, und in der Gastronomie sollte das Essen noch vom Personal serviert werden. KI ersetzt eben nicht immer den Menschen.