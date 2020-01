Blaulicht : Täter wollten Automaten sprengen

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Wendel Unbekannte Täter haben am Neujahrsmorgen gegen 9.15 Uhr versucht, vermutlich mit einem Böller, einen Zigarettenautomaten in der Ostertalstraße/Kettelerstraße in St. Wendel zu öffnen. Das Öffnen des Automaten schlug jedoch fehl.

Unmittelbar nach dem Knall sah ein Zeuge ein Fahrzeug, welches stark beschleunigte und sich vom Tatort entfernte, berichtet die Polizei.