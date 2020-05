Blaulicht : Vermeintliche Spendensammler beklauten Seniorin

St. Wendel Zu einem Raub ist es am Samstag gegen 19.15 Uhr in der Bungertstraße in St. Wendel gekommen. Nach Angaben der Polizei klingelten zunächst zwei junge Männer an der Haustür einer Seniorin. Als die Frau die Haustür öffnete, gaben sie sich unberechtigt als Sammler für die Jugendfeuerwehr aus und baten um eine Spende.

Die Seniorin war bereit, zu spenden. Sie wollte den beiden Männern Geld aus ihrem Geldbeutel geben. Als sie dieses herausholen wollte, entriss einer der Täter der Frau den Geldbeutel aus der Hand, so der Polizei-Sprecher weiter. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Straße. Unter Umständen hielt sich in der Nähe ein Mittäter auf. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Diese leitete eine Fahndung ein. Dabei traf sie auf eine Gruppe von drei Verdächtigen, augenscheinlich handelte es sich um drei Jugendliche. Bei Erkennen der Polizei flüchteten zwei der Jugendlichen umgehend. Der Dritte konnte angehalten und kontrolliert werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus Saarbrücken. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere werden Zeugen gesucht, bei denen die falschen Spendensammler unter Umständen bereits vorher an der Haustür waren und die weitergehende Angaben über die Personen machen können.