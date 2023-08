Tomaten-Verköstung beim Obst- und Gartenbauverein Winterbach Paradiesäpfel in allen Farben und Formen

Nach und nach treffen die Teilnehmer der Tomatenverkostung im Kelterhaus in Winterbach ein. Während sie im Hauptraum an mehreren Tischen Platz nehmen, auf denen bereits Teller und Besteck eingedeckt sind, können im Nebenraum schon mal die unterschiedlichsten Tomatensorten in Augenschein genommen werden: „Das halten wir so, damit man sich einen optischen Eindruck von den Früchten machen kann, bevor sie dann aufgeschnitten werden“, meint Alban Hoffmann.