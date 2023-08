Tomaten-Verköstung beim Obst- und Gartenbauverein Winterbach Köstliche Paradiesäpfel in allen Farben und Formen

Nach und nach treffen die Teilnehmer der Tomatenverkostung im Kelterhaus in Winterbach ein. Während sie im Hauptraum an Tischen Platz nehmen, auf denen bereits Teller und Besteck eingedeckt sind, können im Nebenraum die unterschiedlichsten Tomatensorten in Augenschein genommen werden: „Das halten wir so, damit man sich einen optischen Eindruck von den Früchten machen kann, bevor sie dann aufgeschnitten werden“, meint Alban Hoffmann. Die Verkostung, zu der sich dieses Mal 50 Personen angemeldet hätten, sei schon seit mehreren Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms des Obst- und Gartenbauvereins Winterbach. Doch wie kam es dazu? „Das Thema habe ich mit reingebracht, denn ich beschäftige mich schon lange mit Tomaten, habe das Interesse an ihnen von meinem Vater übernommen. Wir dachten uns, dass man mit den Tomaten als neuem Ansatz auch die jüngere Generation erreichen könne, die sich für die klassischen Themen eines Obst- und Gartenbauvereins nicht interessiert.“ Neben den eigenen Erzeugnissen können auch einige zugekaufte Exemplare probiert werden und das hat seinen Grund: „Wir hatten in diesem Jahr aufgrund des sehr trockenen Wetters viele Ausfälle, mussten 450 Beerdigungen verkraften“, erläutert Hoffmann, der darüber hinaus berichtet, dass der Verein über eine Samenbank mit 110 artenfesten Sorten verfüge, jedoch jedes Jahr nur 30 Sorten züchte, von denen alle Interessenten am Jahresanfang eine gewünschte Anzahl Pflanzen ordern könnten. In den vergangenen Jahren sei man so immer auf mehr als 2000 Vorbestellungen gekommen. Eine kleine gelbe Tomate, die Sunviva, verletzte keine Patentrechte. Auf diese Art und Weise versuche man, dem Patentwahn einiger Konzerne entgegenzuwirken.