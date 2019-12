Blaulicht : Auto beschädigt und dann abgehauen

St. Wendel Ein auf dem Parkplatz des dm-Marktes in St. Wendel, Tholeyer Straße, abgestellter blauer Citroen Saxo ist am Samstag zwischen 19.02 und 21.45 Uhr von einem anderen, unbekannten Fahrzeug am rechten Außenspiegel beschädigt worden.

Das berichtet die Polizei.