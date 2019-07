Blaulicht : Auto beschädigt und dann abgehauen

St. Wendel Eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in St. Wendel ist am Samstag gegen 13.20 Uhr gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei, ereignete sich der Unfall in der Zeit zwischen 13 und 13.20 Uhr.

Von Melanie Mai

Ein unbekannter Unfallverursacher habe die Tür seines Autos gegen die Fahrertür eines unmittelbar daneben geparkten VW-Beetle gestoßen, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei weiter.