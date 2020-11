Blaulicht : Zwei Personen bei Unfall verletzt

Winterbach Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 15.25 Uhr auf der B 269 zwischen Alsweiler und Winterbach gekommen.

Dort fuhren zwei Autos in Richtung Winterbach. In Höhe des Ortseingangs von Winterbach musste das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug auf, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Zwei Personen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.