Unfall in Oberlinxweiler Fahrer bei Unfall in Oberlinxweiler verletzt

Oberlinxweiler · Zu einem Verkehrsunfall in der Remmesweilerstraße in Oberlinxweiler ist es am Freitag gegen 8.30 Uhr gekommen. Dort befuhren zwei Autos die Straße in Richtung Remmesweiler. Als der vorausfahrende Pkw dann verkehrsbedingt anhalten musste, reagierte der nachfolgende Auto-Fahrer zu spät und fuhr dieses Fahrzeug auf, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

04.02.2024 , 11:48 Uhr

