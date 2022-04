Flucht in Leitersweiler : Spiegel touchiert und weitergefahren

Leitersweiler Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr ist es am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Buchwaldstraße in Leitersweiler gekommen.

Nach Angaben der Polizei geriet der verursachende Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo sein Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos kollidierte. Der Verursacher sei weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können.