Unfall auf der B41 bei Niederlinxweiler : Zwei Personen nach Zusammenprall schwer verletzt

Niederlinxweiler Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 41, Höhe Ausfahrt Niederlinxweiler sind am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, verlor eine Frau aus der Gemeinde Namborn die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines entgegenkommenden Fahrers aus der Gemeinde Freisen. Das Fahrzeug des Mannes wurde durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert und wurde stark beschädigt. Das Fahrzeug der Frau kam stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, konnten aber ihre Fahrzeuge noch selbständig verlassen. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B 41 musste wegen des Verkehrsunfalls zwischen den Anschlussstellen Niederlinxweiler und Oberlinxweiler voll gesperrt werden. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es zudem auch zum Austritt von Betriebsstoffen aus den Fahrzeugen. Die Fahrbahn musste daraufhin gereinigt werden, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden aufgenommen und dauern an.