Ergebnisse liegen vor : Verkehrsgutachten zur St. Annenschule wird vorgestellt

Das Gutachten zur künftigen Verkehrssituation rund um die St. Annenschule liegt vor. Rechts auf dem Bild sieht man das Kulturzentrum Alsfassen, dessen Vorplatz den Besuchern der Caritas-Akademie (Gebäude in der Bildmitte) aktuell als Parkplatz dient. Ganz links sieht man die St. Annenschule, der künftige Standort der NOS. Foto: Thorsten Grim

St Wendel Ein Gutachter hat die Verkehrssituation rund um die St. Annenschule untersucht, dem künftigen Standort der St. Wendeler Grundschule. Nun werden den Anwohnern die Ergebnisse vorgestellt.

Das von der St. Wendeler Stadtverwaltung im Auftrag des Stadtrats eingeholte Gutachten zur Verkehrssituation rund um die St. Annenschule in Alsfassen ist fertig. Die Ergebnisse des Gutachtens sollen nun den Bewohnern im unmittelbaren Umfeld der St. Annenstraße vorgestellt werden.

Verkehrssituation an St. Annenschule in Alsfassen : Wendeplatz, Einbahnstraße und Ende des Fußwegs

Zum Hintergrund: Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung vom 11. März entschieden, dass die St. Annenschule in Alsfassen künftig Standort der St. Wendeler Nikolaus Obertreis Grundschule (NOS) sein soll – nachdem mehrere Alternativen geprüft worden waren. Zudem beschloss der Rat am 22. Mai, dass die Verwaltung ein Ingenieurbüro damit beauftragen solle, ein Verkehrsgutachten für das Umfeld des künftigen Grundschulstandorts zu erstellen.