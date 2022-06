Verkehrsgefährdung in Bliesen : Laster fuhr bei Rot über die Ampel

Bliesen Zu einer Verkehrsgefährdung an einer Fußgängerampel in Bliesen ist es am Donnerstag gegen 9.15 Uhr gekommen.

Ein gelber Laster einer Bäckerei überfuhr den Kreuzungsbereich St. Wendeler Straße/Niederhoferstraße, ohne auf die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage zu achten und gefährdete hierbei eine Familie mit sechs jährigem Kind, welche gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Das berichtet ein Sprecher der Polizei.