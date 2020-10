Geschäfte in St. Wendel öffnen nicht : Verkaufsoffener Sonntag ist abgesagt

St. Wendel Die Aktionsgemeinschaft ,In St. Wendel tut sich was’ begründet die Absage mit den steigenden Infektionszahlen im Landkreis St. Wendel.

Die Geschäfte in der St. Wendeler Innenstadt werden an diesem Sonntag, 18. Oktober, nicht öffnen. „Nach zahlreichen Gesprächen mit Händlern und politisch Verantwortlichen hat sich die Aktionsgemeinschaft ,In St. Wendel tut sich was’ dazu entschieden, den geplanten verkaufsoffenen Sonntag abzusagen“, teilt eine Sprecherin der Aktionsgemeinschaft mit. Die steigenden Infektionszahlen im Landkreis ließen eine Sonderöffnung derzeit nicht zu. Die Sicherheit der Kunden stehe an erster Stelle. „Die Händler, Dienstleister und Gastronomen sorgen jeden Tag mit aufwendigen Hygienemaßnahmen dafür“, so die Sprecherin