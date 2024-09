Gefährliche Überholmanöver im St. Wendeler Land Polizei und Motorrad lieferten sich Verfolgung

Dabei überholte der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs. Der Fahrzeugführer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die B 41 auf und verließ diese an der Anschlussstelle in Bliesen wieder. Dabei wurde das Motorrad weiter in halsbrecherischer Geschwindigkeit geführt. Als er nun auf der L 134 ankam, führte der Fahrer sein Fahrzeug unverändert schnell weiter in Richtung Winterbach und überholte dort erneut mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr. Auch das Rotlicht einer Ampel interessierte den Raser nicht weiter. Zu diesem Zeitpunkt dauerte die Verfolgung bereits etwa 15 Minuten an.