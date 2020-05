Kostenpflichtiger Inhalt: Verein in Winterbach gegründet : Mit der Erinnerung vor der Gefahr warnen

Laternen, Kerzen und Blumen erinnern an den tödlichen Unfall eines 17-jährigen Mädchens 2019. Foto: B&K/Bonenberger/

Winterbach Die Familie einer tödlich verunglückten 17-Jährigen engagiert sich samt Mitstreiter in Winterbach für mehr Verkehrssicherheit. Jetzt haben sie einen Verein gegründet.

Noch immer stehen Laternen und Blumen am Straßenrand der L 133 zwischen Bliesen und Winterbach. Sie erinnern an einen Unfall, der sich am 27. Februar 2019 an jener Stelle hinter einer Kurve ereignete, an dem Spaziergänger die Landstraße vom Rad- und Wanderweg kommend in Richtung der Straße Im Lämmergraben kreuzen. Sie erinnern an ein 17-jähriges Mädchen, das hier sein Leben verloren hat (wir berichteten).

Lesen Sie auch Nach tragischem Unfall bei Winterbach : Veränderung, um zu verarbeiten

„Ich glaube, dass sich etwas verändert hat“, sagt ihr Bruder Mathias Schaus. Regelmäßig spaziert er an der Unglücksstelle vorbei, erinnert sich und nimmt dabei wahr, dass sich die Autofahrer an das Tempolimit von 70 halten. Das wurde einige Wochen nach dem Unfall für diesen Streckenabschnitt vorgegeben. Zuvor waren 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. „Im Großen und Ganzen wird hier langsamer gefahren als früher“, schildert Schaus seinen Eindruck. Gerade Ortskundige seien sich des Unfalls noch bewusst, blickten auf die Blumen am Straßenrand.

Auf einen Blick Weitere Informationen zur Petition, der Crowdfunding-Aktion und dem Verein für Verkehrsberuhigung Winterbach gibt’s im Internet: Petition: www.openpetition.de/petition/online/gefahrenbeseitigung-auf-dem-wendelinus-rad-und-wanderweg-im-gedenken-an-emely Spendenaktion: https://bank1saar.viele-schaffen-mehr.de/geschwindigkeitsanzeige-wtb Verein:https://schausspieler.jimdofree.com/verein-zur-verkehrsberuhigung-winterbach-e-v/

Das gemächlichere Fahren nahe dem Ortseingang von Winterbach ist nicht das Einzige, was sich an dieser Stelle verändert hat. „Früher standen dort hohe Hecken“, sagt Schaus. Diese sind jetzt verschwunden. Er selbst hat sie weggeschnitten, nachdem er das Grundstück auf dem sie standen, gekauft hatte. „Nun haben die Autofahrer eine bessere Sicht, wenn sie in die Kurve fahren“, begründet Schaus sein Handeln.

Etwas verändern wollen, das war schon gleich nach dem Unfall des Mädchens ein großes Anliegen seiner Familie. Ein solches Unglück sollte sich nicht mehr wiederholen. Im Internet starteten Eltern, Bruder und Freunde eine Petition, um für eine Verkehrsberuhigung zu werben und um auf die Gefahrensituation auf der L 133 aufmerksam zu machen. 6502 Unterstützer unterzeichneten die Petition, die Schaus im vergangenen September an die beiden Landtagsabgeordneten Magnus Jung (SPD) und Alexander Zeyer (CDU) übergeben hat. Eine Entscheidung steht noch aus. Die gesamte Verkehrssituation müsse auch mit Blick auf die Erschließung eines Neubaugebietes bewertet werden, erläutert Schaus. Das brauche Zeit.

Da Warten alleine der Familie des verstorbenen Mädchens nicht genügt, geht ihr Engagement auch auf anderem Weg weiter. So hat sie inzwischen den Verein für Verkehrsberuhigung Winterbach gegründet. Eine große Mitgliederzahl kann dieser zwar noch nicht verbuchen, aber erste Erfolge. „Wir haben den Verein auch mit Blick auf die Möglichkeit gegründet, so bei einer Crowdfunding-Aktion mitzumachen“, erläutert Schaus. Und diese läuft ganz gut. 3500 Euro wollte der Verein sammeln, um damit eine Geschwindigkeitsanzeige anzuschaffen. „4400 Euro wurden schon gespendet“, freut sich Schaus. Die Aktion läuft noch bis 4. Juni.

An vier Stellen im Ort soll die Anzeige im Wechsel aufgestellt werden. „Zunächst hatten wir die Unfallstelle dafür im Blick“, sagt Schaus. Doch ein Verkehrsexperte habe dringend davon abgeraten, da er befürchtete, das Schild könne dort eher ablenken. „Das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern die Aufmerksamkeit der Autofahrer erhöhen“, betont Schaus. Somit soll die Anzeige künftig unter anderem mal in der Verlängerung der L 133 in Höhe des Neubaugebiets und mal in Höhe des Winterbacher Friedhofs positioniert werden. „Es wäre toll gewesen, wenn das Geld für zwei Anzeigetafeln gereicht hätte“, gesteht Schaus. Aber eine wäre schon toll und das Herumtragen zu der jeweiligen Position mache ihnen nichts aus.

Es geht Mathias Schaus und seinen Mitstreitern darum, Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu machen, für das eigene Tempo zu sensibilisieren. Erfahrungsgemäß, so erläutert er, reduzierten solche Anzeigetafeln die Durchschnittsgeschwindigkeit um sechs Kilometer pro Stunde. Zuletzt haben viele Autofahrer über den neuen, deutlich strengeren Bußgeldkatalog diskutiert. Schaus befürwortet diesen: „Ich finde es gut, wenn es bei Vergehen höhere Strafen gibt“, sagt er. Auch wenn diese Verordnung früher gekommen wäre, sie hätte an dem Unfall nichts geändert. Dessen ist sich Schaus bewusst.

Blick auf die L 133 in Höhe des Wanderwegs. Hier kam es im Februar 2019 zu einem tödlichen Unfall. Foto: B&K/Bonenberger/