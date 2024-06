Verdi-Warnstreik geht weiter Zum Klinik-Jubiläum in Blieskastel erhöhen Kollegen in St. Wendel Druck auf Arbeitgeber

Blieskastel/St. Wendel · Wenn heute an der Bliestal-Klinik in Blieskastel gefeiert wird, streiken deren Kollegen auf dem Bosenberg in St. Wendel. Denn es gibt nach Verdi-Angaben eklatante Unterschiede, wie Arbeitgeber Mediclin in beiden Häusern mit den Belegschaften umgeht.

