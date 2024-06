Tarifkonflikt bei Mediclin Bosenberg Dauer-Warnstreik an Reha-Klinik in St. Wendel – Verdi: Patienten reisen wieder ab

St. Wendel · Es scheint nicht vorwärtszugehen: Seit Herbst streiten Arbeitgeber und Gewerkschafter für einen Tarifvertrag an der Reha-Klinik auf dem Bosenberg in St. Wendel. Ein Ergebnis sei nicht in Sicht, klagt Verdi. Darum sind Beschäftigte im Dauer-Warnstreik – was sich auf Patienten auswirkt.

08.06.2024 , 15:12 Uhr

Bereits wie hier im März zogen Beschäftigte der Bosenberg-Klinik in St. Wendel vor die Tore ihres Arbeitgebers und streikten. Der Ausstand geht unterdessen weiter. (Archivaufnahme) Foto: B&K