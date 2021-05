Tipps der Verbraucherzentrale : Die Sonne schickt keine Rechnung

St Wendel Eigenheimbesitzer, die ihr Heizsystem umstellen wollen, können sich bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. Das teilt ein Sprecher mit.

„Am Markt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien“, erläutert Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale. Manch einer denkt an Heizen mit Strom, zum Beispiel Elektrodirektheizung auf der Basis von Infrarot-Technologie oder auf der Basis einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. „Für alte, unsanierte Gebäude ist Heizen mit Strom allerdings in der Regel nicht empfehlenswert“, erklärt die Expertin. „Das System muss zum Gebäude passen.“ Standard bei konventioneller Heiztechnik seien heute Brennwertkessel für Erdgas oder Heizöl. Die Anschaffungskosten seien moderat, neben der schlechten Klimabilanz sei jedoch damit zu rechnen, dass die Heizkosten wegen steigender CO 2 -Abgaben immer teurer werden. In Form von Pellets oder Scheitholz kann auch Holz als erneuerbarer Brennstoff eingesetzt werden, entweder in Öfen oder in Heizkesseln. Die Systeme seien ausgereift und stellten eine gute Alternative dar. Die hohen Investitionskosten würden in der Regel durch geringe Betriebskosten ausgeglichen.