Informationen auf dem St. Wendeler Schlossplatz Expertin rät: essen wie am Mittelmeer

Unter dem Motto „Prävention (er)leben – informiert entscheiden“ fand am Samstag auf dem Schlossplatz in St. Wendel eine Informationsveranstaltung statt des Projekts „Das Saarland lebt gesund!“ (DSLG), eines gemeinnützigen Netzwerks, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsförderung und Prävention in der saarländischen Bevölkerung zu stärken. Im Brustkrebsmonat Oktober, der durch eine pinkfarbene Schleife gekennzeichnet ist, stand die Vorsorge dieser Erkrankung im Vordergrund.