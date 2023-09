In einer Informationsveranstaltung des VdK Ostertal im Dorfgemeinschaftshaus Marth stellten zwei Experten des Landkreises St. Wendel das Wendel-Mobil vor, das in einer Testphase seit Ende Mai in allen Ostertaldörfern, der Kernstadt St. Wendel sowie in Urweiler und Leitersweiler verkehrt.