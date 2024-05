Bürgermeisterkandidatin Uta Sullenberger (Grüne) „Die richtigen Hebel umlegen“ – Uta Sullenberger möchte in St. Wendel Bürgermeisterin werden

Ostermarkt, Weihnachtsmarkt, Marathon – Großveranstaltungen dieser Art sind in den Augen von Uta Sullenberger, die im Juni für die Grünen das Bürgermeisteramt in St. Wendel erobern möchte, die Top-Events im alljährlichen Veranstaltungskalender der Kreisstadt. „Und was wirklich mega-gut läuft in St. Wendel, das ist das Ehrenamt. Hier wohnen unfassbar viele hilfsbereite Menschen, die ehrenamtlich tätig sind“. Nicht so gut sei hingegen, wie die Stadt beziehungsweise deren Verwaltung mit Geld umgehe. „In meinen Augen ist St. Wendel zu hoch verschuldet.“ Unter anderem, „weil die richtigen Hebel nicht umgelegt wurden“.