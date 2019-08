Unwetter im Landkreis St. Wendel : Feuerwehr rückt aktuell aus

St. Wendel Eine Gewitterfront mit Starkregen zieht gerade über die Region. Erste Feuerwehreinsätze laufen.

Eine gute halbe Stunde später mischt sich der Klang von Martinshörnern in das Donnergrollen. Inzwischen laufen die ersten Einsätze. Die Feuerwehr ist in den Gemeinden Marpingen, Tholey, Namborn und Freisen sowie in der Kreisstadt St. Wendel unterwegs. Wie Schäfer berichtet, droht aktuell in Baltersweiler ein Hang auf ein Haus zu rutschen.