Neues Konzept : Plastikfrei in St. Wendel einkaufen

Im Sommer sollen die Regale gefüllt sein. Daniel Günder über ein Crowfunding-Projekt den Unverpackt-Laden in St. Wendel eröffnen. Foto: Frank Faber

St. Wendel Mit Hilfe von Untertsützern will Daniel Günder im Sommer einen Unverpackt-Laden eröffnen.



Im Sommer will Daniel Günder in der St. Wendeler Luisenstraße einen Unverpackt-Laden im ehemaligen Tante-Guerilla-Shop eröffnen. Dann könnten Kunden ihre Milch selbst abzapfen, Nudeln, Reis, Müsli in mitgebrachte Behältnisse einfüllen oder lose Kartoffeln und Obst in selbstbestimmter Menge einkaufen. Am Samstag hat Günder sein Vorhaben während einiger „Meet-and-Greet-Stunden“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Es ist ein Herzensprojekt von mir, einen Unverpackt-Laden zu eröffnen“, schwärmt der 31-Jährige aus Ottweiler-Steinbach von seiner Idee. Die Startphase seines Projektes lässt er sich momentan von freiwilligen Gönnern und Unterstützern über eine Crowdfunding-Plattforn finanzieren. Und dabei kleckert er nicht. „Die erste vordefinierte Summe liegt bei 15 000 Euro, die zweite bei 25 000 Euro“, sagt Günder. Im Falle, dass die Summe in Höhe von 15 000 Euro nach der Einzahl-Frist nicht erreicht würde, „werden keine Gelder von den Unterstützern abgebucht“, versichert Günder. Doch er ist überzeugt, dass er nicht leer ausgeht. Eine Woche vor Ablauf des ersten so genannten Fundingziels sind mehr als 12 000 Euro eingezahlt worden. „Ich bin mir sicher, dass ich das erste Ziel erreiche“, meint Günder entspannt.

Bei seinem Crowdfunding-Projekt kann er, in der Regel ohnehin keine großen Verluste machen, denn der Unterstützer ist sowieso nicht an den Gewinnen seines späteren Unternehmens beteiligt. Hierbei geht es meistens nur um die Unterstützung einer Idee, die von den Sponsoren für gut befunden wird. Auch negative Schufa-Einträge sind kein K.o.-Kriterium, die Projektbeschreibung ist das Entscheidende. „Es bereitet mir große Freude zu sehen, dass ich eine so große Unterstützung für mein Geschäftsmodell bekomme“, sagt Günder. Die Summe für die Existenzgründung habe er sich nicht bei den Eltern leihen oder mit einem Gründerdarlehen von der Bank ermöglichen wollen. Ein Gründerkredit müsste er samt Zinsen in monatlichen Tilgungsraten abstottern. „Beim Crowdfunding besteht für einen Jungunternehmer, der nicht über so viel Eigenkapital verfügt, die Möglichkeit, an Eigenkapital ranzukommen“, so Günder. Und die Anzahl der Unterstützer und Investoren bei der Schwarmfinanzierung sei dann ein Zeichen an die Banken, dass sich das Geschäftsmodell trage.