„Future Week“ bei der Dr.-Walter-Bruch-Schule : Unicef beteiligt sich an Projektwoche

St Wendel Hilfsorganisation ist auch an der Dr.-Walter-Bruch-Schule in St. Wendel präsent. Und bedankt sich dort für die Unterstützung.

Die Idee der „Future Week“ beinhaltet eine intensive Beschäftigung mit einem besonderen Thema – ohne Leistungsdruck, aber zukunftsgewandt. Die Team-Mitglieder von Unicef werden an den beiden Tagen, die sie zu Gast in der Schule sind, informativ und unterhaltend über ihre Arbeit für das Kinderhilfswerk berichten. Neben der Information stehe besonders die Motivation der jungen Menschen im Vordergrund, sich selbst für das Kinderhilfswerk zu engagieren.

Das Unicef-Team St. Wendel hat eine fast 20-jährige Tradition. Die Mitglieder des Teams engagieren sich mit Freude und Herzblut für die ärmsten Kinder der Welt. Deutschlandweite engagieren sich auch Jugendliche für Unicef engagiert und arbeiten in den örtlichen Teams oder in einer der Hochschulgruppen Deutschlands mit. Über junge Unterstützung würde sich auch das St. Wendeler Team freuen.

Dieses hat schon öfter mit der Dr.-Walter-Bruch-Schule zusammengearbeitet. So hatte die Schule beispielsweise im Frühjahr 2022 einen Spendenlauf zugunsten der Kinder in der Ukraine organisiert. Das Motto dieses Benefizlaufs lautete: „run together, fun together“, und sowohl Schüler als auch Lehrer brachten es gemeinsam auf knapp 5000 Runden. Im Vorfeld wurden Sponsoren gesucht, die pro gelaufene Runde einen Betrag spendeten. Auf diese Weise kam laut Sprecherin der Betrag von 15 000 Euro zusammen, der von Schulleiter Hubert Maschlanka, der stellvertretenden Schulleiterin Kirsten Prams sowie den Lehrerinnen Carmen Spies und Kerstin Könicke an die Vorsitzende des Unicef-Teams, Bozena Pawlowska und Team-Mitglied Rita Haßdenteufel überreicht wurde. Dies sei nur ein Beispiel für das Engagement der Dr.-Walter-Bruch-Schule für das Unicef-Team St. Wendel.