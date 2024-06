Public-Viewing am Bostalsee Ungarn hoffen noch aufs Weiterkommen

Welch geiler Empfang: Die Hymne „Football is coming home“ ist schon vom Parkplatz am Bostalsee zu vernehmen. Mehr als 200 Fußballfans hat es am Mittwoch zum Public-Viewing vor die LED-Wand in den Beachclub gezogen. 70 Jahre nach dem Wunder von Bern kickt die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel wieder gegen Ungarn.