Unfallflucht in St. Wendel : Nach lautem Knall weggefahren

St Wendel (him) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 17.20 Uhr in der Willi-Graf-Straße in St. Wendel gekommen.

Der Fahrer eines (hell-)blauen Ford Focus war gegen den Pkw der Geschädigten gefahren. Nach einem lauten Knall ist der Fahrzeugführer eilig und unerlaubt davongefahren, teilt ein Sprecher der Polizei mit.