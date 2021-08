Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in St. Wendel und in Oberthal

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0 68 51) 89 80. Foto: dpa/Carsten Rehder

St Die Polizei in St. Wendel hat es in der vergangenen Woche mit mehreren Fällen von Unfallflucht zu tun bekommen. Gleich in zwei Fällen hat es einen Mazda getroffen, einen silberfarbenen und einen roten.

Die Polizei hofft auf Zeugen bei zwei Unfällen, dessen Verursacher sich aus dem Staub gemacht haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein Unbekannter bereits am Mittwoch, 11. August, zwischen 15.30 und 17 Uhr in der Göthestraße in St. Wendel einen anthrazitfarbenen Mazda beschädigt. Dieser war vor der Einmündung zur Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Einen weiteren Fall von Unfallflucht gab es am Freitag zwischen 12.30 und 13 Uhr. Diesmal traf es einen roten Mazda, der auf dem Parkplatz des Edekas in der Straße „Im Brühl“ in Oberthal parkte. Auch hier war nach den Angaben der Polizei von dem Unfallverursacher nichts mehr zu sehen.