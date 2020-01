Blaulicht : Mit schwarzem BMW weißen Audi beschädigt

St. Wendel Ein weißer Audi A 5 ist am Montag gegen 16.35 Uhr in der Gymnasialstraße in St. Wendel beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Das Auto war in Höhe des Anwesens Nummer 14 abgestellt. Ein Zeuge bemerkte, wie ein weiterer Pkw ausparkte und dabei den Audi beschädigte.

Der Verursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter, so der Polizei-Sprecher. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.