Blaulicht : Polizei klärte Fahrerflucht in St. Wendel schnell auf

Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Wendel Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Linxweiler Straße in St. Wendel gekommen. Dort war ein Auto-Fahrer aus St. Wendel im Verkehrskreisel von der August-Balthasar-Straße kommend in Richtung Mommstraße unterwegs.