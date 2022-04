Unfallflucht in Hoof : Frau muss ausweichen und fährt gegen Mauer

Hoof Eine Fahrerin musste in Hoof mit ihrem Auto einem Kleinlaster ausweichen und fuhr dadurch in eine Mauer. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, kam es bereits am Freitag gegen 15.20 Uhr in der Leitersweilerstraße zu dem Unfall.

Eine PKW-Fahrerin fuhr die Leitersweilerstraße in Richtung Ortsmitte. Zu dieser Zeit kam ihr ein Kleinlaster auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Fahrerin wollte ausweichen und fuhr gegen eine Mauer. Ihr Auto wurde beschädigt. Der Kleinlaster fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Genauere Angaben über den Kleinlaster liegen bisher nicht vor. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.