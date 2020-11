Blaulicht : Auto rutschte die Böschung hinunter

Dörrenbach Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 14 Uhr bei Dörrenbach gekommen.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein Autofahrer mit seinem Audi die B 420 von Werschweiler in Richtung Dörrenbach. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbah ab und rutschte eine tiefe Böschung hinunter, wo er dann an einem Baum zum Stehen kam, so ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer wurde verletzt. Das stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, teilt der Polizei-Sprecher weiter mit.