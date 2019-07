Auch die Feuerwehr wurde alarmiert : Laster kippt auf Wiese bei Winterbach um

Ein Laster kippt in abschüssiger Wiese. Foto: dpa/Stefan Puchner

Winterbach Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der verlorenen Ladung handelte es sich um Häckselgut.

Zu einem Unfall am Montagmorgen kurz vor halb 10 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden. Wie Dirk Schäfer, Brandinspekteur des Landkreises St. Wendel, berichtet, wurde befürchtet, dass Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Dieses habe sich an der Unglücksstelle in Winterbach aber nicht bestätigt.