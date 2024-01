St Wendel Fahrerin entdeckt Streifschaden an neuem Auto

St Wendel · Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Montagvormittag in der Zeit von etwa 7.25 bis 15.30 Uhr auf dem Firmenparkplatz der Fresenius in der Frankfurter Straße in St. Wendel gekommen. Die Geschädigte stellte ihren blauen Pkw mit Neunkircher Kreiskennzeichen vorwärts in einer Parklücke ab.

31.01.2024 , 10:43 Uhr

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand