Unfall in Winterbach Unfall mit drei Verletzten in Winterbach

Winterbach · Drei Personen sind bei einem Unfall am Montag gegen 18.40 Uhr in der Lebacher Straße in Winterbach verletzt worden. Dort befuhren nach Angaben der Polizei vier Fahrzeuge hintereinander die Lebacher Straße in Richtung St. Wendel.

07.02.2024 , 15:51 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner