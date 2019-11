Blaulicht : Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Winterbach (him) Lebensgefährlich verletzt worden ist am Donnerstag eine Frau aus Winterbach. Nach Angaben der St. Wendeler Polizei, überquerte die 57-Jährige gegen 15 Uhr den Zebrastreifen an der Kirche. Dabei übersah eine Laster-Fahrerin die Fußgängerin.