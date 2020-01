Blaulicht : Auto beschädigt und dann abgehauen

St. Wendel Ein auf dem Parkplatz des ehemaligen Hela-Baumarktes in der Ziegeleistraße in St. Wendel abgestellter roter Mitsubishi ist am Dienstag, in der Zeit zwischen 13 und 13.50 Uhr von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden.

Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert ist.