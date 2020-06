Polizei braucht Zeugenhinweise nach : Unfall mit herrenlosem Skateboard in St. Wendel

Unfall mit herrenlosem Skateboard in St. Wendel

St. Wendel Nachdem ein Junge von seinem Skateborad gefallen war, rollte das auf dei Straße. Just in diesem Moment erwischte es ein vorbeifahrendes Auto.

Der St. Wendeler Polizei ist am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit herrenlosen Skateboard in der Straße Auf dem Hollerstock gemeldet worden. Wie ein Sprecher berichtet, war dort zunächst ein Junge gegen 14.45 Uhr mit seinem Skateboard unterwegs. Er sei auf dem Gehweg in Richtung Birkenstraße gefahren. Als das Kind dann die Straße überqueren wollte, kam es zu Fall und stürzte auf den Boden. Gleichzeitig machte sich das Skateboard selbstständig und rollte zurück auf die Fahrbahn.