Unfall in Oberlinxweiler : Zusammenstoß nach Zusammenstoß

In der Jakob-Stoll-Straße ist es am Dienstag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie ein Polizei-Sprecher berichtet, war zu dieser Zeit eine Autofahrerin mit ihrem 1er-BMW unterwegs, als ihr ein roter Kleinwagen entgegenkam. Dieser sei mit überhöhtem Tempo gefahren und gegen den Außenspiegel ihres Wagens gestoßen, gab die BMW-Fahrerin bei der Polizei an. Durch diesen Zusammenstoß sei nicht nur der Spiegel beschädigt worden. In der Folge sei sie mit ihrem BMW nach rechts gezogen und gegen ein geparktes PKW-Gespann gestoßen. Dabei wurde laut Polizei sowohl das Fahrzeug als auch der Anhänger beschädigt. Der Fahrer des roten Kleinwagens soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Er hielt nach dem Unfall nicht an. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.