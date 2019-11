Blaulicht : Fahrerin hing kopfüber im Gurt

So stellte sich die Situation in Niederlinxweiler dar. Foto: Dirk Schäfer

Niederlinxweiler (him) Zu einem Unfall mit einer verletzten Person ist es am Freitag gekommen. Gegen 10.45 Uhr wurde der Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg in ersten Meldungen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 41 zwischen Niederlinxweiler und Ottweiler gemeldet.

Ein Pkw liege nach einem Zusammenstoß auf dem Dach. Im Inneren befänden sich zwei Personen.

Daraufhin wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Unfallstelle befand sich nicht auf der B 1, sondern in der Ottweilerstraße in Höhe eines Autohauses, nur wenige 100 Meter von der Auffahrt zur Bundesstraße entfernt.

Dort war eine 67-Jährige aus der Gemeinde Schiffweiler aus unbekannten Gründen mit ihrem Kia Venga aus Richtung Ortsmitte kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einen dort abgestellten Suzuki-Geländewagen geprallt, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. Dadurch sei der Kia zurück auf die Fahrbahnmitte geschleudert worden, dort blieb er auf dem Dach liegen.

Die Schiffweilerin war die einzige Fahrzeuginsassin und konnte den Wagen nicht mehr selbstständig verlassen. Sie hing kopfüber in ihrem Sicherheitsgurt, so der Sprecher weiter. Sie konnte durch die Feuerwehr nach der Stabilisierung des Unfallfahrzeuges binnen weniger Minuten aus ihrer Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Weiterhin sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel. Nach der Erstversorgung vor Ort, wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Ottweiler gebracht.

Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Ottweilerstraße in NIederlinxweiler voll gesperrt.