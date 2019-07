Kollision in Höhe von Oberlinxweiler : Zwei Verletzte bei Auffahrunfall an der B 41

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall an der B 41

Kollision in Höhe von Oberlinxweiler

Unfall in der Auffahrt zur B 41 bei Oberlinxweiler. Foto: dpa/Stefan Puchner

Oberlinxweiler Der Zusammenstoß ereignete sich in Höhe von Oberlinxweiler. In Fahrtrichtung Ottweiler war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

Zwei Autofahrer sind bei einer Kollision ihrer Wagen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am späten Dienstagnachmittag in der Auffahrt zur B 41 in Richtung Ottweiler.