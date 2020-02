Blaulicht : Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bliesen Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 16 Uhr in der Kirchstraße in Bliesen gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Autofahrerin mit einem Toyota-Aygo in Richtung Oberthal. In Höhe einer Einmündung musste ein vor ihr fahrender Mazda verkehrsbedingt anhalten.