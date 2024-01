Unfall in Bliesen Fahrerin bei Unfall verletzt

Bliesen · Ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Autos verletzt wurde, ereignete sich am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr in Bliesen. Die 33-jährige Fahrzeugführerin aus Oberthal war in der Flächenbachstraße in Bliesen unterwegs, als ihr im Kurvenbereich auf ihrer Fahrspur ein Auto in der entgegengesetzten Richtung entgegenkam.

10.01.2024 , 11:30 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder