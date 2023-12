Zahlreiche Unfälle im St. Wendeler Land Schnee bestimmte den Alltag im Kreis

In den Kommunen Nonnweiler und Nohfelden, für welche die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern zuständig ist, gingen die aufgenommenen Unfälle bis zum frühen Abend glimpflich aus. Es blieb bei Sachschäden. Wie ein Sprecher berichtet, rutschte sowohl auf der A 62 als auch in der Bahnhofstraße in Otzenhausen je ein Fahrzeug in die Leitplanken. Auch ein Laster-Fahrer, der auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs war, kollidierte in Höhe der Mettnicher Talbrücke mit der Schutzplanke. In der Folge stand der Lkw quer – über die gesamte Breite der Fahrspuren. Es kam zur Sperrung und zu Staus. Ebenfalls zur Sperrung kam es auf der A 61 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Der Grund hier: In Höhe von Otzenhausen standen zwei Laster quer. In der Folge kam es erneut zur Sperrung, da zwei Laster zu kollidieren drohten. Wie der Sprecher erläutert, konnten die Fahrer aber einen Unfall verhindern. Es sei ihnen gelungen, die Laster langsam fortzubewegen.