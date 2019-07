Blaulicht : Auto beschädigt und dann weiter gefahren

Niederkirchen Ein 39-jähriger Mann aus Homburg hat am Sonntag festgestellt, dass sein grauer BMW auf der linken Seite beschädigt war. Das Fahrzeug war am Samstag von 16 bis 24 Uhr in Niederkirchen geparkt und wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen anderes Auto beschädigt, dessen Fahrer sich jedoch nicht bemerkbar machte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Das berichtet die Polizei.