Sachbeschädigung in Bliesen : Bauschaum in den Auspuff gesprüht

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bliesen In der Nacht auf Sonntag hat ein unbekannter Täter in der Donaustraße in Bliesen Bauschaum in den Auspuff eines Dacia Sandero gesprüht.

Das berichtet ein Sprecher der Polizei. Hierdurch ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.