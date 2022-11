Innenraum durchwühlt : Unbekannter bricht grauen Peugeot auf

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Wendel In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem grauen Peugeot 307, der auf dem Parkplatz an der Bahntrasse in der Tholeyer Straße in St. Wendel geparkt war, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum durchwühlt.

