Umzug in St. Wendel : Böen, Hebefiguren und flauschige Disney-Stars

St. Wendel Knapp 50 Gruppen liefen über den närrischen Laufsteg in St. Wendels City.



Heftige Böen haben am Sonntag der Fastnachtsparty in der St. Wendeler Innenstadt zusätzlichen Rückenwind verschafft. 49 närrische Fußgruppen, Wagen und Musikanten sind beim Umzug an Tausenden feiernden Menschen vorbeigezogen. Gegen 13.30 Uhr hat es noch leer und trist auf dem Schlossplatz ausgesehen. „Wir haben nichts ändern müssen, da keine Wagen mit einem hohen Aufbau im Zug mitfahren“, berichtet Werner Klär von der Stadtverwaltung. Er gehe allerdings davon aus, dass drei, vier angemeldete Teilnehmer wegen des Wetters auf die Cityrunde verzichten. Alles andere laufe nach Plan.

Aus Richtung Bahnhof strömen dann immer mehr Narren in die Stadt. Dirk Schmitt, Moderator und DJ auf dem Podest vor der Poststation in der Bahnhofstraße, heizt mit kampagneüblichen Songs die Stimmung an. Der Wind lässt Narrenkappen, Perücken und Sombreros ordentlich wackeln, während sich die Besucher einschunkeln. „De Zoch kütt“, kündigt Schmitt mit kölschem Dialekt an, als das Schaulaufen beginnt.

Foto: Sarah Konrad 77 Bilder Narren feiern auf den Straßen der Kreisstadt.

Entlaufene Schafe vom Gudesberg führen Hunde an der Leine aus. Das junge Gemüse dahinter lebt im Kinderhaus der Stiftung Hospital gesund und in Saus und Braus. Ihren achten Geburtstag feiern die Zwillinge Anna und Max Arweiler mit Gästen im Umzug. Sie fahren einen Cityroller mit Sprite und erfüllen sich mit der Teilnahme einen Geburtstagswunsch. „Jedes Flämmchen zählt“ bei der Urweiler Kinder- und Jugendfeuerwehr. In traditioneller Kleidung aus Zentral-Thailand tanzen die „Rice Girls“ über den Asphalt und übertragen asiatische Lebensfreude.

Die Disneyparade aus Remmesweiler ist mit Donald Duck, Goofy, Micky Maus und der Minnie Maus am Start. Captain Jack Sparrow verteilt derweil die Kamellen vom Wagen aus. „Völker der Erde“ charakterisiert die Fußgruppe der Roschberger Sternschlepper. Aber laut deren Slogan „ist der Mensch noch nicht fertig“. Die Bahnhofstraße ist der „Walk of Fame“ für die Menschen mit Handicap der Lebenshilfe-Freizeitgruppen, die dem Narrenvolk auf dem Bürgersteig zujubeln.

Wer hat denn die Gewitterhexen hier bloß zugelassen? Der Himmel ist doch grau genug. Die Theatergruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Alsfassen hat eine Personalagentur gegründet und sucht ab sofort nach weiteren Bühnenstars. Viel Erfolg.

Auch die runde Kugel ist großes Thema unter den Akteuren. Laut der Enthüllungsplattform Football-Leaks präsentieren der Freizeitclub Saal und die Marther Dorfgemeinschaft in diesem Jahr die Fußball-Ostertalmeisterschaft als Konkurrenz zur Europameisterschaft. Die Dörrenbacher Ball-Piraten werfen mit Golddukaten nur so um sich. „Und hätten wir von den Dukaten mehr, wär unser Chef de Peter Klär“, ist das Motto der Sportfreunde (SF). Schmeißen die sich zum 50. Geburtstag etwa für den Bau eines Rasenplatzes dem Bürgermeister an den Hals?

Ja, tiefer geht nimmer, deshalb will die SG Linxweiler wieder eine Spielklasse höher kicken. „Sie ist die eine, die immer lacht“, dröhnt der Hit von Kerstin Otts aus den Lautsprechern des städtischen Wagens. Oh, trifft das etwa auch auf St. Wendel zu? Werner Klär tut alles dafür, dass die Stadt immer lacht, holt den Valentinstag nach und verschenkt Rosen und Schokolade.